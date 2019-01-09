2019-01-09T16:10:27+03:00
Общество

В Кемерове вечером 9 января зафиксировали самую крупную пробку

Ее протяженность оказалась самой большой для этого времени суток за последнюю неделю
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове вечером 9 января зафиксировали самую крупную пробку. Фото: скриншот "Яндекс. Карты."В Кемерове вечером 9 января зафиксировали самую крупную пробку. Фото: скриншот "Яндекс. Карты."
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Утро 9 января началось с того, что многие кемеровчане не смогли вовремя попасть на работу из-за пробок, сковавших город. Вечер же ознаменовался самой протяженной для этого времени суток пробкой.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в 19:06 в Кемерове наблюдалась самая протяженная для данного времени суток пробка. Впрочем, самой длинной она стала только за текущую неделю. В пробке протяженностью 3,1 километра, сковавшей Красноармейскую улицу, Красноармейский мост, соборную улицу от Совхозной до проспекта Ленина скорость передвижения не превышала семи километров в час. Согласно данным сервиса, одной из причин пробки стало дорожно-транспортное происшествие в районе красноармейского моста.

К восьми часам вечера движение стало более свободным и его скорость составила 15 километров в час.

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