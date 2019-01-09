В Кемерове вечером 9 января зафиксировали самую крупную пробку
Утро 9 января началось с того, что многие кемеровчане не смогли вовремя попасть на работу из-за пробок, сковавших город. Вечер же ознаменовался самой протяженной для этого времени суток пробкой.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в 19:06 в Кемерове наблюдалась самая протяженная для данного времени суток пробка. Впрочем, самой длинной она стала только за текущую неделю. В пробке протяженностью 3,1 километра, сковавшей Красноармейскую улицу, Красноармейский мост, соборную улицу от Совхозной до проспекта Ленина скорость передвижения не превышала семи километров в час. Согласно данным сервиса, одной из причин пробки стало дорожно-транспортное происшествие в районе красноармейского моста.
К восьми часам вечера движение стало более свободным и его скорость составила 15 километров в час.