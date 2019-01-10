Кузбассовцы инсценировали ДТП ради 250 тысяч рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T03:33:39+03:00

Инсценировка не удалась, и теперь оба пойдут под суд

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Двое жителей Кузбассе ради получения страховки за автомобиль инсценировали ДТП. Их план не удался: вместо выплат они оказались на скамье подсудимых.

Двое приятелей 24 и 32 лет из Ленинска-Кузнецкого весной 2018 года решили инсценировать дорожно-транспортное происшествие, чтобы затем получить страховые выплаты. На двух автомобилях – Toyota Corolla и Lada – мужчины выехали на трассу «Ленинск-Кузнецкий - Новогеоргиевка» и там сымитировали аварию, в которой якобы произошло столкновение автомобилей из-за выезда одной из машин на полосу встречного движения. Отечественный автомобиль они столкнули в кювет и вызвали аварийных комиссаров.

Страховые выплаты должны были составить около 250 тысяч рублей, однако после автотехнического и трасологического исследования выяснилось, что характер повреждений не совпадает с тем, как представлено ДТП. когда стало понятно, что авария была инсценировкой, предприимчивые автолюбители оказались на скамье подсудимых. А позже была обнаружена и переписка мужчин, в которой они обговаривали план действия.

Вместо прибыли жители Ленинска Кузнецкого оказались на скамье подсудимых, и в скором времени они могут лишиться свободы на срок до пяти лет каждый.