В Киселевске фигуристы-дебоширы рвались на каток, а попали в полицию

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:19:39+03:00

Двое друзей хотели покататься на коньках, но их не пустили на лед

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Неадекватное поведение и жгучее желание во что бы то ни стало выйти на лед довели двоих жителей Киселевска до необходимости общаться с полицией. Вместо развлечения мужчинам пришлось общаться с правоохранителями.

В городском спортивном комплексом вечером случилось ЧП: двое посетителей устроили дебош. Стояла плохая погода, и руководство комплекса решило временно приостановить прокат коньков. Мужчины же сначала стали уговаривать сотрудников срочно выдать им коньки, а потом принялись требовать это в нецензурной форме. Они были так агрессивно настроены на катание, что сотрудникам спортивного комплекса не оставалось ничего иного, как нажать тревожную кнопку сигнализации.

Но даже прибытие стражей порядка не остановило дебоширов: они по-прежнему вели себя неадекватно, и лишь надетые на них наручники смогли успокоить дебоширов.

- Задержанными оказались местные жители 22 и 37 лет. Младший из них оказался ранее судим за кражу, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали местных жителей правоохранителям.