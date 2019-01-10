2019-01-10T05:15:01+03:00
Общество

В Кузбассе автобусный скандалист оказался рецидивистом

Дебошир находился в оперативном розыске
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе автобусный скандалист оказался рецидивистом. Фото: архив КП.В Кузбассе автобусный скандалист оказался рецидивистом. Фото: архив КП.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Киселевске бойцы Росгвардии задержали автобусного дебошира, который оказался в розыске.

Сотрудники автотранспортного предприятия были вынуждены были обратиться за помощью к правоохранителям, когда один из пассажиров автобуса устроил дебош. Еще при посадке в автобус мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения начал вести себя агрессивно. Он громко кричал, придирался к другим пассажирам, явно провоцируя их на конфликт, нецензурно выражался и вообще вел себя неадекватно.

Бойцы Росгвардии, прибывшие по сигналу, убедились в неподобающем поведении гражданина и задержали его. Автобус поехал дальше по маршруту, а экс-пассажир задержался на автобусной станции, чтобы пообщаться с правоохранителями. К слову, оказалось, что дебошир не только ранее уже был судим за грабеж и мошенничество, но и в настоящее время находится в оперативном розыске в Новокузнецке. Бойцы Росгвардии передали неадекватного пассажира-рецидивиста сотрудникам полиции.

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