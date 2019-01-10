Кемеровский перекресток останется без светофора

10 Янв. 2019 2019-01-10T05:56:44+03:00

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В Кемерове 10 января один из перекрестков останется без светофора. Его отключат из-за проведения ремонтных работ.

«Кемеровская горэлектросеть» 10 января будет работать на двух участках, где расположены светофорные объекты. Так, с 13.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия на пересечении улиц Киевской и Сибиряков-Гвардейцев. Однако это не повлияет на работу светофора, который расположен на данном перекрестке – его подключат к генератору.

А вот на другом перекрестке из-за проведения ремонтных работ светофор пришлось отключить. Речь идет о пересечении улицы Нахимова и 2-го переулка Жданова. Светофор не будет работать с 09.00 до 16.00 10 января. Поэтому водителей просят двигаться здесь согласно правилам, предусмотренным для нерегулируемых перекрестков.