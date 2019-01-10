2019-01-10T07:06:27+03:00
Происшествия

В Кузбассе убили ветерана чеченской войны

Мужчине пробили голову топором
Кирилл ЧАЩИН
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Погибший напал с ножом на хозяина квартирыПогибший напал с ножом на хозяина квартиры
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В Новокузнецке убили ветерана Первой чеченской войны. Погибший получил несколько ударов по голове топором.

Как рассказали в Следственном комитете, убийство произошло в ночь на 3 января в квартире на улице Мурманская. Вечером 2 января в гости к хозяину квартиры пришел друг и знакомый. Последний провел с собой своего знакомого. Все вместе они стали выпивать. После застолья в квартире остался только хозяин и мужчина, которого привел знакомый.

Гость и хозяин продолжили выпивать вдвоем. В какой-то момент между ними возник конфликт. Гость начал оскорблять мужчину, затем схватил нож и начал им угрожать. Мужчина стал защищаться. Понимая, что противник сильнее, он пошел в кладовку за ножкой от табурета. Но в темноте не смог ее найти и схватил первое, что ему попалось – топор. Защищаясь, мужчина обухом несколько раз ударил противника по голове. Гость упал и вскоре скончался.

– Потерпевший был неоднократно судим. По предварительным данным, он воевал в Первой чеченской войне. После этого он в состоянии опьянения мог становиться агрессивным, угрожать или нападать на людей, – отметил Филипп Фоминский, старший следователь следственного отдела СУ СК по Новокузнецку. При этом обвиняемый был ранее не судим и имеет положительные характеристики.

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