Житель Новокузнецка обокрал интернет-возлюбленную и бросил ее на вокзале

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:06:40+03:00

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В Кемерове мужчина обокрал подругу по переписке и бросил ее на вокзале. Женщина осталась без мобильного телефона и золотого кольца.

О случившемся 51-летняя потерпевшая рассказала сотрудникам дежурной части Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России. С 50-летним новокузнечанином она познакомилась по переписке. Пара общались несколько месяцев в интернете, после чего договорилась встретиться в Кемерове. Позже мужчина предложил поехать к нему в гости.

Пока они ожидали автобус на вокзале, предприимчивый ухажер взял у женщины ее мобильный телефон и золотое кольцо, объяснив свои действия заботой о безопасности. Но при посадке выяснилось, что мужчина купил билет только себе. Войдя в салон автобуса, он предъявил проездной билет контролеру и сообщил, что свою спутницу не знает.

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России связались по телефону с коллегами из Новокузнецкого ЛО МВД России, сообщили персональные данные, приметы подозреваемого и номер рейса.

- Новокузнецкие транспортные полицейские сняли пассажира по прибытии на автовокзал и доставили в дежурную часть, - рассказали в пресс-службе кузбасского ЛУ МВД России. - При проведении личного досмотра оперативные сотрудники изъяли у него похищенные вещи.

Сейчас следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.