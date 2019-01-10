Старейшей жительнице Кузбасса исполнилось 114 лет

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:03:35+03:00

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9 января свой 114-ый День рождения отметила старейшая жительница Кузбасса Евдокия Тимофеевна Третейкина. У жизнерадостной долгожительницы шесть внуков, семь правнуков и восемь праправнуков.

Накануне в одной из новокузнецких семей был большой праздник: самому старшему члену семьи, Евдокии Третейкиной, исполнилось 114 лет. Впрочем, долгожительница является старейшей жительнице Кузбасса и одной из старейших россиянок.

Родилась Евдокия Тимофеевна 9 января 1905 года в Белоруссии, с 16 лет от зари до зари трудилась в колхозе. Вышла замуж за фельдшера, вдовца, который воспитывал троих детей. Вскоре у них появился общий ребенок, но в годы войны он умер от голода и холода. И тогда всю свою любовь и нежность женщина направила на пасынков. Когда самый младший из них по комсомольской путевке уехал в Сталинск, родители отправились за ним, да так и остались здесь.

- В 1983 году Евдокия Тимофеевна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», получила звание Ветерана труда, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Всю жизнь Евдокия Третейкина трудилась, вырастила троих детей, потом – семерых внуков. А сейчас с удовольствием общается и с правнуками – их уже восемь! А еще старейшая жительница Кузбасса до сих пор сохраняет жизнелюбие и оптимизм.