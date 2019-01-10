2019-01-10T10:35:23+03:00
Происшествия

В Кузбассе поезд протаранил фуру с тоннами перца

Часть прицепа большегруза разлетелась на куски
Екатерина БОРМОТОВА
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Тонны болгарского перца не доехали до пункта назначения из-за аварии на ж/д переезде Фото: "ВКонтакте"Тонны болгарского перца не доехали до пункта назначения из-за аварии на ж/д переезде Фото: "ВКонтакте"
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В Кузбассе грузовой поезд протаранил фуру, которая перевозила тонны болгарского перца. Часть прицепа большегруза разлетелась на куски.

ДТП произошло в ночь на 3 января на железнодорожном переезде в Мариинском районе. Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что прицеп фуры значительно пострадал. В нем водитель перевозил болгарский перец.

Известно, что мужчина не успел вовремя среагировать на запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути, где фуру протаранил грузовой состав.

По имеющимся данным, в аварии никто не пострадал.

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