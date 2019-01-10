В Кузбассе поезд протаранил фуру с тоннами перца
Часть прицепа большегруза разлетелась на куски
Тонны болгарского перца не доехали до пункта назначения из-за аварии на ж/д переезде Фото: "ВКонтакте"
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В Кузбассе грузовой поезд протаранил фуру, которая перевозила тонны болгарского перца. Часть прицепа большегруза разлетелась на куски.
ДТП произошло в ночь на 3 января на железнодорожном переезде в Мариинском районе. Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что прицеп фуры значительно пострадал. В нем водитель перевозил болгарский перец.
Известно, что мужчина не успел вовремя среагировать на запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути, где фуру протаранил грузовой состав.
По имеющимся данным, в аварии никто не пострадал.