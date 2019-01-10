Два человека погибли в лобовом ДТП на кузбасской трассе

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:22:05+03:00

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В Ленинск-Кузнецком районе утром 10 января произошло лобовое ДТП. В результате столкновения двух иномарок погибли два человека, еще трое пострадали.

Авария произошла около девяти утра на 262-м километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/685628" frameborder="0"></iframe> ДТП на ленинск-кузнецкой трассе..Видео: vk.com, "Регион 42"

– Предварительно установлено, что водитель автомобиля С, двигавшийся со стороны Ленинска, по неустановленным причинам выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Ford Kuga. В результате ДТП травмы не совместимые с жизнью получили водитель и пассажир с. Также травмирован еще один пассажир Chevrolet, – рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что водителю автомобиля Ford Kuga и его пассажиру на месте была оказана разовая медицинская помощь.

Отметим, что, по информации ГИБДД, в 2018 году за нарушение правил, связанных с выездом на полосу встречного движения, в регионе привлечено к ответственности более пяти тысяч автомобилистов.