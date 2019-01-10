2019-01-10T11:39:46+03:00
Происшествия

В Кемерове сгорела отечественная легковушка

Виновник пожара устанавливается
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове поздно вечером 9 января сгорел легковой автомобиль. Пожар произошел в жилом районе Пионер.

Сигнал о возгорании в автомобиле ВАЗ-21099 на улице Иртышской поступил в оперативные службы в 22.47.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате выгорел салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области

В ведомстве уточнили, что виновник автопожара устанавливается.

Машину потушили в 23.11. В ликвидации происшествия участвовали четыре сотрудника МЧС.

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