В Кемерове сгорела отечественная легковушка
Виновник пожара устанавливается
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В Кемерове поздно вечером 9 января сгорел легковой автомобиль. Пожар произошел в жилом районе Пионер.
Сигнал о возгорании в автомобиле ВАЗ-21099 на улице Иртышской поступил в оперативные службы в 22.47.
- На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате выгорел салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области
В ведомстве уточнили, что виновник автопожара устанавливается.
Машину потушили в 23.11. В ликвидации происшествия участвовали четыре сотрудника МЧС.