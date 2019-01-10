Кемеровчан удивили необычно свободные дороги
В Кемерове зафиксированы необычно свободные для данного времени суток дороги. Пробки в областном центре составляют всего три балла.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.18 на дорогах Кемерова неожиданно свободно. Общий балл пробок в городе – три, что на два балла ниже обычного.
Между тем заторы на городских дорогах все же есть. Так, например, затруднено движение на нескольких участках Кузнецкого проспекта. Со скоростью 15 километров в час автомобили движутся от здания №71 до улицы Февральской в сторону Автозаводской. Также частично затруднено движение на самой Февральской.
Небольшой затор наблюдается на пересечении Кузнецкого проспекта с улицей Красноармейской, а также с обеих сторон на подъезде к Советскому проспекту. Есть заторы на улице Соборной в районе цирка и проспекте Ленина.