Кемеровчан удивили необычно свободные дороги

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:00:41+03:00

Пробки в Кемерове составляют три балла, что на два балла ниже обычного Фото: "Яндекс. Пробки"

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В Кемерове зафиксированы необычно свободные для данного времени суток дороги. Пробки в областном центре составляют всего три балла.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.18 на дорогах Кемерова неожиданно свободно. Общий балл пробок в городе – три, что на два балла ниже обычного.

Между тем заторы на городских дорогах все же есть. Так, например, затруднено движение на нескольких участках Кузнецкого проспекта. Со скоростью 15 километров в час автомобили движутся от здания №71 до улицы Февральской в сторону Автозаводской. Также частично затруднено движение на самой Февральской.

Небольшой затор наблюдается на пересечении Кузнецкого проспекта с улицей Красноармейской, а также с обеих сторон на подъезде к Советскому проспекту. Есть заторы на улице Соборной в районе цирка и проспекте Ленина.