Ревнивый кузбассовец ударил соперника битой и скончался от удара ножом в грудь

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:55:40+03:00

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27-летний житель Таштагольского района приехал к своей знакомой. Позже выяснилось, что у женщины имеется ревнивый муж. После конфликта один из мужчин погиб, а другой лишился свободы.

В мае 2018 года 27-летний мужчина приехал к своей знакомой в Новокузнецк. В это время супруг гостеприимной хозяйки должен был находиться в командировке, однако он внезапно вернулся. Муж стал стучаться в двери, а супруга и ее гость не торопились открывать – так и общались через закрытую дверь. В конце концов, мужчина успокоился и пообещал не скандалить. Тогда его соперник вышел из квартиры и поспешил прочь от этого дома. Увы, ревнивый супруг нагнал нежданного гостя и принялся бить его битой. Тот в ответ несколько раз ударил ножом в грудь. Ревнивый супруг упал, а приехавшим по вызову очевидцев врачам пришлось лишь констатировать его смерть.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев в виде запрета на выезд за пределы Таштагольского муниципального района без согласия специализированного государственного органа.