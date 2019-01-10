В Кузбассе женщина из ревности украла паспорт соперницы

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:29:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе местная жительница украла паспорт соперницы. Вспышка ревности обойдется женщине в 260 часов обязательных работ.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. 38-летняя жительница города Тайги пришла в дом к бывшему сожителю под предлогом, что забыла у него свой паспорт. Хозяина дома не оказалось – двери были закрыты на навесной замок, но это не остановило женщину. Она вскрыла дверь и зашла в дом. Обыскав комнаты, она не обнаружила своих документов, однако приметила паспорт новой сожительницы бывшего мужчины. Женщина решила забрать чужой документ, так как была зла на бывшего, который выгнал ее и стал жить с другой. После этого она покинула жилище, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Хозяин дома, обнаружив сломанный замок, вызвал полицейских. Мужчина указал, что данное преступления могла совершить его бывшая сожительница, так как она оставила особую улику – включенный свет в комнате. Дело в том, что из-за неисправности выключателя в одной из комнат правильно включить свет может только знающий человек. данный факт был известен только мужчине, его бывшей и нынешней сожительнице.

Женщина не стала отрицать свою вину в совершении преступления. Она пояснила, что паспорт соперницы выбросила по дороге. Суд назначил ей наказание в виде 260 часов обязательных работ.