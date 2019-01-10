2019-01-10T13:30:10+03:00
Общество

На выходных в Кузбассе похолодеет до -32 градусов

В регион придет антициклон
Кирилл ЧАЩИН
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После первой рабочей недели января жителей Кузбасса ждут морозные выходные. Однако после 30-радусных морозов в регион снова придет тепло.

В пятницу в регионе будет от -15 до -20 градусов. Места ожидается -7,-12 градусов. Ночью похолодает до -27,-32 градусов. Ветер будет юго-восточным слабым.

– В выходные дни антициклон продолжит оказывать свое влияние, но местами будет наблюдаться небольшой снег, ветер юго-восточный слабый. Отличие температур по области будет зависеть от вашего нахождения, то есть, чем выше вы расположены, тем теплее, в низких местах мороз будет сильнее, – отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

В субботу днем будет от -20,-25 градусов, местами будет чуть теплее: -13,-18 градусов. Ночью похолодает до -27,-32 градусов, местами будет-18,-23 градусов.

В воскресенье днем будет также -20,-25 градусов, местами -12,-17 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до -22,-27 градусов, местами до -32 градусов. В этот день в Кузбассе пройдет небольшой снег. Ветер будет южным, с порывами до 12 метров в секунду.

В понедельник теплый фронт пронесет в Кузбасс потепление до -5,-10 градусов. Местами будет -15 градусов. Ночью температура воздуха составить от -12 до -17 градусов. Местами ожидается -20,-25 градусов. Вместе с теплом придут метели и порывистый южный ветер.

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