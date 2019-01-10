Рецидивист из Новокузнецка избил и задушил 55-летнюю знакомую

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:48:47+03:00

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В Новокузнецке задержали 45-летнего подозреваемого в убийстве местной жительницы. Новокузнечанку избили и задушили в собственной квартире во время новогодних праздников.

4 января в полицию обратился 45-летний новокузнечанин, который сообщил, что нашел знакомую в ее квартире без признаков жизни. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что телесные повреждения погибшей нанес сам заявитель.

Продолжавшееся несколько дней застолье привело к трагедии

По версии следствия, 55-летняя жительница Орджоникидзевского района со 2 января распивала спиртное в компании знакомого 45-летнего мужчины. С ним она познакомилась полгода назад и время от времени приглашала к себе в гости. 3 января между хозяйкой квартиры и гостем произошел конфликт на бытовой почве: женщина стала оскорблять его, вспоминать старые обиды. Тогда новокузнечанин ударил ее ладошкой по лицу, но ссора только разгорелась.

- Мужчина взял табурет и разбил его об голову знакомой. После этого он нанес ей несколько ударов кулаками в область головы и шеи. Но женщина не успокоилась, тогда подозреваемый принялся ее душить. Позже тело женщины он положил на диван и укрыл покрывалом, - прокомментировал «Комсомольской правде» старший следователь следственного отделения по Орджоникидзевскому району города Новокузнецка Артем Афонин.

После убийства мужчина забрал из квартиры подруги ноутбук и телевизор, которые сдал в ломбард в Заводском районе. Также известно, что новокузнечанин был ранее судим за двойное убийство из корыстных побуждений. Приговором суда ему было назначено 19 лет, 16 из которых он отсидел и вышел по УДО в январе 2018 года.