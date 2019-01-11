Новокузнечанин изрезал спину, скатившись с горки на разбитую бутылку

11 Янв. 2019 2019-01-11T03:15:19+03:00

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В Новокузнецке местный житель попал в больницу после катания с горки. Мужчина случайно наехал на разбитую бутылку.

Инцидент произошел на улице Грозненской. Здесь 30-летний мужчина катался с горки и случайно наехал на разбитую стеклянную бутылку. Его доставили в больницу №11 с множественными ранениями спины и живота, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

Напомним, как сообщала «Комсомольская правда», в начале января еще одна новокузнечанка пострадала, скатившись с горы. Это произошло на открытии горнолыжного сезона в «Лесной республике». Сейчас женщина находится в больнице с переломом трех позвонков – она считает, что горка построена с нарушениями и представляет опасность.