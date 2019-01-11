Новокузнечанин изрезал спину, скатившись с горки на разбитую бутылку
В Новокузнецке местный житель попал в больницу после катания с горки. Мужчина случайно наехал на разбитую бутылку.
Инцидент произошел на улице Грозненской. Здесь 30-летний мужчина катался с горки и случайно наехал на разбитую стеклянную бутылку. Его доставили в больницу №11 с множественными ранениями спины и живота, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.
Напомним, как сообщала «Комсомольская правда», в начале января еще одна новокузнечанка пострадала, скатившись с горы. Это произошло на открытии горнолыжного сезона в «Лесной республике». Сейчас женщина находится в больнице с переломом трех позвонков – она считает, что горка построена с нарушениями и представляет опасность.