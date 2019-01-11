2019-01-11T04:12:48+03:00
Общество

Машина с двумя маленькими детьми заглохла на кузбасской трассе в мороз

Семье помогли сотрудники ГИБДД
Екатерина БОРМОТОВА
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Экипаж ГИБДД отбуксировал автомобиль до ближайшего кафе Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиЭкипаж ГИБДД отбуксировал автомобиль до ближайшего кафе Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Семейная пара с двумя маленькими детьми оказалась в заглохшей машине на кузбасской трассе. Не замерзнуть семье помогли сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел в Беловском районе около 20.00. на обочине автодороги Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Honda с включенной аварийной сигнализацией. Оказалось, по дороге в Кемерово машина сломалась, а починить ее на месте водитель не смог. Он вызвал эвакуатор, который должен был приехать через несколько часов.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что в салоне находятся двое маленьких детей. Чтобы семья не замерзла, инспекторы отбуксировали сломанный автомобиль до ближайшего кафе.

В случае непредвиденных ситуаций в пути немедленно сообщайте об этом в

оперативные службы:

- 8-(3842)-38-07-11, 38-07-42 - дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по

Кемеровской области;

- 8-(3842)-32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба;

- 01 (101 – с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;

- 02 (102 – с мобильного) – полиция;

- 03 (103 – с мобильного) – скорая помощь.

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