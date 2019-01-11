Кузбассовцы пытались помочь земляку, но не смогли и ограбили

11 Янв. 2019 2019-01-11T05:00:36+03:00

Мужчины долго возили пьяного прокопчанина по разным адресам, чтобы найти его родственников, но в итоге бросили на улице и ограбили

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В Прокопьевске двое местных жителей пытались помочь пьяному земляку, но не смогли и ограбили его. Теперь им грозит до семи лет колонии.

В январе в полицию обратился 35-летний прокопчанин, который рассказал, что двое неизвестных украли у него мобильный телефон, часы и золотое кольцо на общую сумму 26 тысяч рублей. Мужчина не смог пояснить, как выглядели похитители, так как был пьян.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали двух местных жителей 33 и 39 лет. Они пояснили, что встретили потерпевшего ночью – он едва стоял на ногах из-за алкогольного опьянения. Мужчины решили помочь ему добраться до дома. Они поймали таки и долго возили случайного знакомого по разным адресам, которые он называл, в надежде найти его родственников, однако это не дало результатов. В итоге мужчины оставили прокопчанина на улице, а сами скрылись, похитив у него мобильный телефон, наручные часы и золотое кольцо, которое позже сдали в ломбард, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело. Все похищенное имущество возвращено законному владельцу.