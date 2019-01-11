2019-01-11T05:30:23+03:00
Общество

Уходя от погони, подросток протаранил две машины в Кемерове

После ДТП он попытался сбежать, но был пойман сотрудниками Госавтоинспекции
Екатерина БОРМОТОВА
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Парень не захотел остановиться по требованию инспекторов и попал на штрафПарень не захотел остановиться по требованию инспекторов и попал на штрафФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове 17-летний подросток устроил погоню, которая закончилась аварией. Не справившись с управлением, он протаранил два припаркованных во дворе автомобиля.

Около четырех утра 10 января сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Nissan Qashqai, однако водитель проигнорировал их требование и продолжил движение. Тогда полицейские стали преследовать нарушителя. Уходя от погони, он заехал в один из дворов на проспекте Октябрьском, где, не справившись с управлением, протаранил автомобиль Toyota Corona. От удара последнюю машину отбросило на стоящую рядом «Ладу».

После этого водитель попытался убежать с места ДТП, но его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Оказалось, что машиной управлял 17-летний кемеровчанин, у которого не было прав. В отношении него был составлен административный протокол – ему грозит до 15 тысяч штрафа, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

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