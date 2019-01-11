2019-01-11T06:02:43+03:00
Происшествия

В новокузнецкое кафе ворвался окровавленный мужчина с ножом

Перед этим он порезал знакомого
Кирилл ЧАЩИН
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После поножовщины мужчина решил зайти в кафеПосле поножовщины мужчина решил зайти в кафе
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В Новокузнецке в кафе ворвался вооруженный ножом окровавленный мужчина. Перед этим он ранил знакомого.

Накануне днем вневедомственная охрана Росгвардии получила сигнал тревоги из кафе быстрого питания в Заводском районе города. Через несколько минут бойцы прибыли на место и задержали босого мужчину со следами крови на руках.

– По словам сотрудницы заведения, неадекватный горожанин с признаками алкогольного опьянения ворвался в кафе. Она заметила, что при себе у мужчины был нож. Испуганная горожанка нажала на кнопку экстренного вызова экипажа Росгвардии, – рассказали в областном управлении Росгвардии.

Как оказалось, 44-летний житель Новокузнецка убежал с места преступления. Во время застолья он ранил ножом знакомого.

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