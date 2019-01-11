2019-01-11T06:01:50+03:00
Общество

12 детей травмировано на горках Новокузнецка во время каникул

Сергей Кузнецов рассказал о городских горках
Екатерина РОМАНОВА
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12 детей травмировано на горках Новокузнецка во время каникул12 детей травмировано на горках Новокузнецка во время каникулФото: Екатерина РОМАНОВА
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За время зимних каникул в Новокузнецке на новокузнецких ледяных горках были травмированы 12 ребятишек – об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

В Новокузнецке на зимние праздники построено немало ледяных горок. Так, одна из них находится на Площади общественных мероприятий. Там же расположены и деревянные горки. А в Абагуре-Лесном находится самая высокая в Кузбассе и, возможно, России 18-метровая горка. И многие горожане спрашивают: почему нельзя было построить такую же в центре города?

- Многие предложили построить такую же горку на Площади общественных мероприятий. Нет, мы такую горку построить не можем, - заявил мэр города.

Сергей Кузнецов объяснил это тем, что даже на обычных ледяных горках за время каникул различные травмы – в том числе и серьезные переломы - получили 12 детей. При этом высота этих горок была намного меньше 5-этажного дома. На абагуровской горке обеспечена безопасность: она работает в определенные часы и практически через каждые два метра стоят сопровождающие, которые не пускают кататься пьяных, делают «разрыв» между едущим и ожидающим. В городе же попросту некому будет обеспечивать такое тщательное круглосуточное дежурство на горке. И в этом случае количество травм может возрасти в десятки раз.

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