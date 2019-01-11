2019-01-11T06:46:25+03:00
Общество

В Кузбассе директор угольного разреза скрыл от государства 17 миллионов налогов

Следствием изъята финансовая документация предприятия
Екатерина БОРМОТОВА
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Директор разреза скрыл 17 миллионов рублей через фиктивные договорыДиректор разреза скрыл 17 миллионов рублей через фиктивные договоры
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В Кемеровской области директор одного из угольных разрезов скрыл от государства 17 миллионов налогов. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2016 35-летний подозреваемый, являясь директором угольного разреза, уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму более 17 миллионов рублей. Он включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость, создав фиктивный документооборот с организациями, которые якобы оказывали услуги разрезу. Однако проверка показала, что фактически услуги данному предприятию не предоставлялись, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В данный момент следственными органами изъята финансовая документация предприятия, назначена экономическая экспертиза, которая покажет точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

Кроме того, следственные органы намерены сделать все возможное, чтобы вернуть потерянные государством средства.

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