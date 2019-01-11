2019-01-11T07:18:42+03:00
Общество

Жительница Канады вернулась в Кузбасс за ружьем мужа

Чтобы забрать оружие, женщина научилась стрелять
Кирилл ЧАЩИН
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Стражи порядка вернули женщине ружье, которое стоит состояние. Фото: pixabay.comСтражи порядка вернули женщине ружье, которое стоит состояние. Фото: pixabay.com
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Жительница Канады приехала в Кузбасс и научилась стрелять, чтобы вернуть ружье мужа. Женщина давно хотела вернуть старинное и очень дорогое оружие.

Речь идет о двуствольном ружье «Ваффенфабрик Штейр» XIX века. Оно принадлежало мужу женщины. После смерти супруга женщины переехала в Торонто. Так как у нее не было разрешения на оружие, ружье конфисковали и поместили на склад для последующей переплавки. Однако бывшая жительница Кузбасс попросил сотрудников Росгвардии подождать и заверила, что обязательно вернется за семенной реликвией.

Так выглядит раритетное ружье

Так выглядит раритетное ружье

В декабре 2018 года женщина вернулась в Кузбасс и успешно сдала экзамен на знание правил безопасного обращения с оружием. Кроме того, она научилась стрелять. В итоге женщина вернули ружье мужа, которое она поместила в сейф. По некоторым оценкам оружие стоит больше 2 миллионов рублей.

Бывшая соотечественница собирается увести оружие в Канаду

Бывшая соотечественница собирается увести оружие в Канаду

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