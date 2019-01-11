2019-01-11T07:30:29+03:00
Общество

В Кузбассе закрыли золотодобывающую компанию, загрязняющую местные реки

Ее деятельность приостановлена приставами
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Судебные приставы приостановили деятельность золотодобывающей компании в поселке Верх-Чебула. Установлено, что она сбрасывала загрязненные сточные воды в реки Мокрый Берикуль и Берикулька. Также предприятием не были приняты меры, направленные на охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

-Несоблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды явилось основанием для внесения природоохранным прокурором генеральному директору представления об устранении нарушений. К установленному сроку требования федерального законодательства об устранении нарушений в сфере водопользования устранены не были, - сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Суд признал компанию виновной в неисполнении требований приставов и приостановил ее деятельность на 10 суток до устранения нарушений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе открыты 16 вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей
Жительница Канады вернулась в Кузбасс за ружьем мужа
В Кузбассе директор угольного разреза скрыл от государства 17 миллионов налогов
12 детей травмировано на горках Новокузнецка во время каникул
В новокузнецкое кафе ворвался окровавленный мужчина с ножом
Уходя от погони, подросток протаранил две машины в Кемерове
Кузбассовцы пытались помочь земляку, но не смогли и ограбили
Машина с двумя маленькими детьми заглохла на кузбасской трассе в мороз
Новокузнечанин изрезал спину, скатившись с горки на разбитую бутылку
Рецидивист из Новокузнецка избил и задушил 55-летнюю знакомую
На выходных в Кузбассе похолодает до -32 градусов
В Кузбассе женщина из ревности украла паспорт соперницы
Ревнивый кузбассовец ударил соперника битой и скончался от удара ножом в грудь
Кемеровчан удивили необычно свободные дороги
В Кемерове сгорела отечественная легковушка
Два человека погибли в лобовом ДТП на кузбасской трассе