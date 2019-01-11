В Кузбассе закрыли золотодобывающую компанию, загрязняющую местные реки

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:30:29+03:00

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Судебные приставы приостановили деятельность золотодобывающей компании в поселке Верх-Чебула. Установлено, что она сбрасывала загрязненные сточные воды в реки Мокрый Берикуль и Берикулька. Также предприятием не были приняты меры, направленные на охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

-Несоблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды явилось основанием для внесения природоохранным прокурором генеральному директору представления об устранении нарушений. К установленному сроку требования федерального законодательства об устранении нарушений в сфере водопользования устранены не были, - сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Суд признал компанию виновной в неисполнении требований приставов и приостановил ее деятельность на 10 суток до устранения нарушений.