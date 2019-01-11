В Кузбассе открыты 16 вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:18:04+03:00

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В Кузбассе открыты 16 вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей. Самую высокую зарплату предлагают механикам и сварщикам.

Как рассказало в областном департаменте труда и занятости населения, предприятия все больше стали искать сотрудников через службу занятости населения. Выросло количество вакансий и средняя зарплата. За год средняя зарплата выросла с 17 тысяч 700 рублей до 25 тысяч 500 рублей. В службе занятости есть более 22 тысяч вакансии с зарплатой до 30 тысяч рублей, почти восемь тысяч с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей. Работодателя ищут 1900 сотрудников на зарплату от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, есть 16 предложений с оплатой труда в 100 тысяч рублей и более.

Самая высокооплачиваемая должность – механик участка на угольном разрезе. Компания предлагает соискателю 150 тысяч рублей в месяц. 130 тысяч рублей предлагается старшему механику угольного предприятия. Также больше 100 тысяч рублей обещают сварщику, автоэлектрику, главному энергетику и простому механик. Все эти предложения поступили от угледобывающих предприятий.

– Наиболее востребованы на рынке труда профессионалы рабочих специальностей, владеющие специальными навыками и профессиональной квалификацией, – отмечают в департаменте.

Сегодня работодатели готовы трудоустроить 3700 водителей со средней заработной платой 34 тысячи рублей, почти две тысячи машинистов котельной с зарплатой 35 тысяч рублей. Требуется две с половиной тысяч врачей и почти полторы тысячи медсестер.

Отмечается, что за год безработица в Кузбасс снизилась на 13 процентов. В конце декабря на учете состояли 21 тысяча 200 безработных.