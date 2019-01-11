2019-01-11T09:06:45+03:00
Происшествия

На кузбасском разрезе опрокинулся самосвал с углем

В Сети появилось видео происшествия
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото, видео: "ВКонтакте"Фото, видео: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кузбассе на одном из угольных разрезов перевернулся груженый самосвал. Видео с перевернутой грузовой машиной появилось в Сети 11 января.

Пользователи социальный сетей в пятницу опубликовали видео с кузбасского разреза, где произошла авария с участием большегрузной техники. На кадрах видно, что груженый углем самосвал лежит на боку на технологической дороге. Рядом работает экскаватор, который разгребает добытую породу.

На разрезе опрокинулся самосвал с углем.

Поставить самосвал на колеса удалось с помощью тяжелой техники. Информация о причинах и возможных пострадавших, а также разрез, где произошло происшествие, в данный момент уточняется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Междуреченска порезал знакомую из-за телефона
Кемерово станет первым городом, где в 2019 году пройдет всероссийский Стартап-Тур
В Новокузнецке водитель маршрутки протащил девочку по дороге
Четыре купели обустроят в Новокузнецке к Крещению
В Кузбассе супруги забыли про троих детей
За один в Кузбассе травмировались три несовершеннолетних лыжника и сноубордиста
В Кемерове «Лиза Алерт» проведет урок для начинающих поисковиков
В Кузбассе открыты 16 вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей
В Кузбассе закрыли золотодобывающую компанию, загрязняющую местные реки
Жительница Канады вернулась в Кузбасс за ружьем мужа
В Кузбассе директор угольного разреза скрыл от государства 17 миллионов налогов
12 детей травмировано на горках Новокузнецка во время каникул
В новокузнецкое кафе ворвался окровавленный мужчина с ножом
Уходя от погони, подросток протаранил две машины в Кемерове
Кузбассовцы пытались помочь земляку, но не смогли и ограбили
Машина с двумя маленькими детьми заглохла на кузбасской трассе в мороз
Новокузнечанин изрезал спину, скатившись с горки на разбитую бутылку
Рецидивист из Новокузнецка избил и задушил 55-летнюю знакомую
На выходных в Кузбассе похолодает до -32 градусов
В Кузбассе женщина из ревности украла паспорт соперницы
Ревнивый кузбассовец ударил соперника битой и скончался от удара ножом в грудь
Кемеровчан удивили необычно свободные дороги
В Кемерове сгорела отечественная легковушка
Два человека погибли в лобовом ДТП на кузбасской трассе