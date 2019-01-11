На кузбасском разрезе опрокинулся самосвал с углем

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:06:45+03:00

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В Кузбассе на одном из угольных разрезов перевернулся груженый самосвал. Видео с перевернутой грузовой машиной появилось в Сети 11 января.

Пользователи социальный сетей в пятницу опубликовали видео с кузбасского разреза, где произошла авария с участием большегрузной техники. На кадрах видно, что груженый углем самосвал лежит на боку на технологической дороге. Рядом работает экскаватор, который разгребает добытую породу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/685773" frameborder="0"></iframe> На разрезе опрокинулся самосвал с углем.

Поставить самосвал на колеса удалось с помощью тяжелой техники. Информация о причинах и возможных пострадавших, а также разрез, где произошло происшествие, в данный момент уточняется.