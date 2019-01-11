На кузбасском разрезе опрокинулся самосвал с углем
В Кузбассе на одном из угольных разрезов перевернулся груженый самосвал. Видео с перевернутой грузовой машиной появилось в Сети 11 января.
Пользователи социальный сетей в пятницу опубликовали видео с кузбасского разреза, где произошла авария с участием большегрузной техники. На кадрах видно, что груженый углем самосвал лежит на боку на технологической дороге. Рядом работает экскаватор, который разгребает добытую породу.
На разрезе опрокинулся самосвал с углем.
Поставить самосвал на колеса удалось с помощью тяжелой техники. Информация о причинах и возможных пострадавших, а также разрез, где произошло происшествие, в данный момент уточняется.