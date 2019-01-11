2019-01-11T09:32:51+03:00
Общество

В Кемерове «Лиза Алерт» проведет урок для начинающих поисковиков

Волонтеры приглашают всех желающих
Кирилл ЧАЩИН
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» проведет урок для тех, кто хочет стать поисковиком и волонтером отряда. Собрание пройдет 11 января в 19 часов.

– Это занятие для тех, кто многое слышал об отряде, но не знает, как начать помогать, как это делается. На уроке будут рассказаны основы работы отряда, основы поисков. Опытные волонтеры расскажут о своем деле, – рассказал волонтер Константин Наговицын.

Урок пройдет 11 января в 19.00 по адресу: улица Мичурина, 43.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» состоит из добровольцев и занимается поиском пропавших без вести людей.

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