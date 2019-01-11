В Кемерове «Лиза Алерт» проведет урок для начинающих поисковиков
Волонтеры приглашают всех желающих
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» проведет урок для тех, кто хочет стать поисковиком и волонтером отряда. Собрание пройдет 11 января в 19 часов.
– Это занятие для тех, кто многое слышал об отряде, но не знает, как начать помогать, как это делается. На уроке будут рассказаны основы работы отряда, основы поисков. Опытные волонтеры расскажут о своем деле, – рассказал волонтер Константин Наговицын.
Урок пройдет 11 января в 19.00 по адресу: улица Мичурина, 43.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» состоит из добровольцев и занимается поиском пропавших без вести людей.