В Кузбассе супруги забыли про троих детей

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:55:37+03:00

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В Анжеро-Судженске родители потеряли трех маленьких детей. Когда к ним нагрянули сотрудники ПДН, они не смогли пояснить, почему детей нет дома и где они находятся.

В полицию поступил сигнал от соцработника, который сообщил что супружеская пара не занимается воспитанием своих детей, младшему из которых нет еще и двух лет. Мало того, муж и жена злоупотребляют алкоголем.

Когда инспектор ПДН приехал по указанному адресу, оказалось, что супруги пьяны. В доме было холодно и неубрано, а дети отсутствовали. 42-летняя мать не смогла пояснить, где находятся ребятишки. Полицейские нашли детей у соседей, которые пожалели ребят и на время приютили их у себя, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Детей изъяли из семьи и поместили в приют, а в отношении их родителей был составлен административный протокол за неисполнение ими обязанностей по воспитанию детей. В скором времени комиссия рассмотрит вопрос о лишении супругов родительских прав.