Четыре купели обустроят в Новокузнецке к Крещению

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:07:52+03:00

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В Новокузнецке к Крещению готовят четыре купели. Ожидается, что купели посетят не менее пяти тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, две из них обустроят в парке культуры и отдыха «Водный», одну – в Абагуре Лесном и еще одну – возле кафе «Нептун» в Заводском районе. Предполагается, что купели посетят не менее пяти тысяч человек – именно столько новокузнечан окунулись в крещенские проруби в прошлом году.

- Наша главная задача – создать благоприятные условия для жителей города, которые планируют принять участие в обряде крещения, чтобы удобно было подъехать до места и на личном и на общественном транспорте, можно было бы удобно раздеться, безопасно пройти на лед, выпить горячий чай, – рассказал заместитель главы Новокузнецка Григорий Вержицкий.

Все купели будут безопасны: уже сейчас толщина льда на «Водном» составляет 20-21 сантиметр, на «Нептуне» - 24 сантиметра, а в Абагуре Лесном – 18-19 сантиметров. Участки для купелей очищены от снега, здесь будут оборудованы специальные ограждения. Кроме того, в местах крещенских купаний будут дежурить врачи и спасатели.

16 января пройдет рейд по всем городским купелям, который подтвердит их безопасность. Сами же Крещенские купания пройдут с 18 января с 18:00 до полуночи 19 января.