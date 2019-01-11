В Новокузнецке водитель маршрутки протащил девочку по дороге

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:59:21+03:00

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В Новокузнецке водитель маршрутки зажал ногу девятилетней девочки и протащил ее по дороге. Очевидцы говорят, что шофер долго не хотел останавливаться.

Инцидент произошел в четверг около 18 часов на улице Кирова, рассказали в областном управлении ГИБДД. На остановке «Левый берег» девятилетняя девочка с матерью садилась в маршрутное такси. Водитель ПАЗа не заметил девочку, закрыл дверь, зажав ей ногу, и начал движение. Мать ребенка также осталась на улице.

– Автобус некоторое время продолжал движение. Заметив пассажира, водитель остановился и открыл дверь. Затем он уехал с места происшествия, – рассказали в областном управлении ГИБДД. – Девочку доставили в одну из городских больниц. В результате обследования у нее диагностировали ушиб лопаточной области и назначили амбулаторное лечение.

Из больницы сообщение о произошедшем поступило в ГИБДД. Сотрудники нашли водителя ПАЗа и привлекли к ответственности за оставление места ДТП.

По словам очевидцев, все пассажиры стали сразу кричать водителю, чтобы он остановился, однако он отреагировал не сразу. Заметив ребенка, он сначала сдал назад, а потом остановился, говорят горожане.