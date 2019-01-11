2019-01-11T10:36:49+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Кемерово станет первым городом, где в 2019 году пройдет всероссийский Стартап-Тур

Мероприятие состоится 5 и 6 февраля в Кузбасском технопарке
Яков КРЫМСКИЙ
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Кемерово станет первым российским городом, где в 2019 году пройдет Open Innovations Startup Tour. Мероприятие состоится на базе Кузбасского технопарка 5 и 6 февраля.

Стартап-Туп представляет собой обучающие курсы, менторские сессии с ведущими отечественными специалистами и конкурс проектов. Участникам конкурса выпадает возможность представить свою идею признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса, найти инвесторов, побороться за приз – 300 тысяч рублей и получить пригласительный билет на Startup Village – самую крупную стартап-конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ.

- За 8 лет работы Стартап-Тур зарекомендовал себя как одна из самых масштабных федеральных программ по поиску перспективных инновационных команд, развитию компетенций начинающих предпринимателей и популяризации идеи инновационного предпринимательства в России, - прокомментировал и.о губернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин.

Отметим, что Startup Tour проводится с 2011 года Фондом «Сколково» при поддержке Правительства России. За это время более 50 тысяч человек прослушали образовательные программы и приняли участие в менторских сессиях, из них около 16 тысяч подали заявки на конкурс, проводимый в рамках мероприятия.

Заявки на участие в Стартап-туре в Кемерове принимаются до 25 января. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить заявку и приложить презентацию проекта. Участие в программе бесплатное.

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