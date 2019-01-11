2019-01-11T11:09:47+03:00
Происшествия

Житель Междуреченска порезал знакомую из-за телефона

Женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Женщина пыталась вернуть свой телефон и получила ножом в животЖенщина пыталась вернуть свой телефон и получила ножом в животФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Междуреченске местный житель ударил знакомую ножом из-за телефона. С тяжелыми травмами живота женщину доставили в больницу.

В полицию поступил сигнал из медучреждения, куда доставили 46-летнюю горожанку с проникающими ножевыми ранениями живота, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Как выяснили полицейские, травмы ей нанес знакомый, который пришел в гости и похитил сотовый телефон. Заметив пропажу, женщина попыталась забрать свое имущество, но знакомый ударил ее ножом и скрылся, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело. В период следствия он будет находиться в СИЗО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемерово станет первым городом, где в 2019 году пройдет всероссийский Стартап-Тур
В Новокузнецке водитель маршрутки протащил девочку по дороге
Четыре купели обустроят в Новокузнецке к Крещению
В Кузбассе супруги забыли про троих детей
За один в Кузбассе травмировались три несовершеннолетних лыжника и сноубордиста
В Кемерове «Лиза Алерт» проведет урок для начинающих поисковиков
На кузбасском разрезе опрокинулся самосвал с углем
В Кузбассе открыты 16 вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей
В Кузбассе закрыли золотодобывающую компанию, загрязняющую местные реки
Жительница Канады вернулась в Кузбасс за ружьем мужа
В Кузбассе директор угольного разреза скрыл от государства 17 миллионов налогов
12 детей травмировано на горках Новокузнецка во время каникул
В новокузнецкое кафе ворвался окровавленный мужчина с ножом
Уходя от погони, подросток протаранил две машины в Кемерове
Кузбассовцы пытались помочь земляку, но не смогли и ограбили
Машина с двумя маленькими детьми заглохла на кузбасской трассе в мороз
Новокузнечанин изрезал спину, скатившись с горки на разбитую бутылку
Рецидивист из Новокузнецка избил и задушил 55-летнюю знакомую
На выходных в Кузбассе похолодает до -32 градусов
В Кузбассе женщина из ревности украла паспорт соперницы
Ревнивый кузбассовец ударил соперника битой и скончался от удара ножом в грудь
Кемеровчан удивили необычно свободные дороги
В Кемерове сгорела отечественная легковушка
Два человека погибли в лобовом ДТП на кузбасской трассе