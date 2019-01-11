Житель Междуреченска порезал знакомую из-за телефона

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:09:47+03:00

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В Междуреченске местный житель ударил знакомую ножом из-за телефона. С тяжелыми травмами живота женщину доставили в больницу.

В полицию поступил сигнал из медучреждения, куда доставили 46-летнюю горожанку с проникающими ножевыми ранениями живота, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Как выяснили полицейские, травмы ей нанес знакомый, который пришел в гости и похитил сотовый телефон. Заметив пропажу, женщина попыталась забрать свое имущество, но знакомый ударил ее ножом и скрылся, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело. В период следствия он будет находиться в СИЗО.