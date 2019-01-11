В Кузбассе объединят еще несколько больниц

СЕГОДНЯ 11:43 2019-01-11T11:43:08+03:00

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Городские больницы Калтана и Осинников ждет объединение. Об этом сообщили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

Планируется, что единым юридическим лицом Калтанские городские больницы №1 и №2 и Осинниковская городская больница станут в июне 2019 года. По данным департамента, будут объединены стационарные службы медицинских организаций, лучевая и ультразвуковая диагностика, а также экстренная лабораторная служба.

- Необходимость такого объединения назрела давно. Наши муниципальные образования территориально очень близки друг к другу. Поэтому логично использовать ресурсы больниц под единым управлением, чтобы повысить качество оказания помощи населению, - прокомментировала главный врач Осинниковской городской больницы Ирина Зарщикова.

Главврач отметила, что амбулаторно-поликлиническую сеть при реорганизации планируют оставить в неизменном виде: прикрепленное население будет получать помощь в том же объеме, что и сейчас. Также объединение больниц должно привести к улучшению кадрового состава.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала об объединении больниц в Кемерове и Новокузнецке.

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– По каждому проекту созданы рабочие группы из профильных специалистов, экспертов медицинского информационно-аналитического центра, экономистов и представителей департамента охраны здоровья населения, – пояснил и.о. начальника департамента Михаил Малин. – Подчеркну, что реорганизация не предполагает сокращений медицинских кадров и закрытия поликлиник. Они могут быть перепрофилированы или перемещены в другое отделение, т.е. логистика может измениться. Однако доступность и качество медицинской помощи будут только повышаться. (подробности)