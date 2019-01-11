В Кузбассе военные беспилотники научились глушить противника

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-11T12:47:25+03:00

В учениях приняли участие 500 человек и более 100 единицы техники. Фото: ЦВО

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В Кузбассе военные беспилотники научились подавлять связь противника. Войска Центрального военного округа провели учения на полигоне в Юрге.

Как рассказали в пресс-службе военного округа, во время учения подразделения радиоэлектронной борьбы подавили связь диверсионно-разведывательных групп условного противника. Для этого военные использовали беспилотники «Орлан-10»

– Военнослужащие активно использовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные инфракрасными модулями, в дневное и в ночное время суток. Они создали сложную помеховую обстановку и подавили радиоканалы связи диверсионно-разведывательных групп, – отметили в Центральном военном округе.

В учении принимали участие 500 военных и более 100 военной техники мотострелковой бригады, в том числе дроны «Орлан-10», «Элерон-3» и «Леер».