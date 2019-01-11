В Кузбассе военные беспилотники научились глушить противника
В Кузбассе военные беспилотники научились подавлять связь противника. Войска Центрального военного округа провели учения на полигоне в Юрге.
Как рассказали в пресс-службе военного округа, во время учения подразделения радиоэлектронной борьбы подавили связь диверсионно-разведывательных групп условного противника. Для этого военные использовали беспилотники «Орлан-10»
– Военнослужащие активно использовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные инфракрасными модулями, в дневное и в ночное время суток. Они создали сложную помеховую обстановку и подавили радиоканалы связи диверсионно-разведывательных групп, – отметили в Центральном военном округе.
В учении принимали участие 500 военных и более 100 военной техники мотострелковой бригады, в том числе дроны «Орлан-10», «Элерон-3» и «Леер».