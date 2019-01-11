Шестиклассники из Кемерова купили пиво и водку на глазах у учителя

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-11T12:48:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Два шестиклассника купили водку и пиво и собирались употребить их, однако алкогольным планам помешал школьный учитель.

Учитель одной из кемеровских школ был крайне удивлен, когда зашел в торговый павильон и увидел там двух шестиклассников с пивом и водкой в руках. Педагог тут же сообщил об этом в администрацию школы, а также родителям детей и сотрудникам полиции. Позже оказалось, что продавец уже не в первый раз продает алкоголь не интересуясь возрастом покупателей. Так что в скором времени ей предстоит предстать перед судом. Женщине может быть назначен штраф в размере 80 тысяч рублей или наказание в виде исправительных работ сроком на год.

Кроме того, в павильоне сотрудники полиции обнаружили около пяти литров водки, которые продавались без лицензии.

- По данному факту в отношении правонарушительницы составлен протокол о незаконной продаже товаров, это влечет в качестве наказания наложение административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей.