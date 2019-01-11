Женщина скончалась в больнице после ДТП на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-11T13:05:07+03:00

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В Крапивинском районе 10 января произошла смертельная авария из-за выезда на встречную полосу. В ДТП погибла 59-летняя пассажирка «виновной» иномарки.

Авария произошла около 11.40 на седьмом километре автодороги Крапивинский – Зеленогорск. Водитель автомобиля Renault хотел совершить обгон попутной машины и выехал на полосу встречного движения, не убедившись, что расстояния до встречного автомобиля хватит для маневра. В результате, увидев встречный автомобиль, водитель Renault прибегнул к экстренному торможению и попытался вернуться на свою полосу – однако он не справился с управлением и вновь оказался на встречке, где столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz.

- В результате ДТП пассажиры Renault были доставлены в больницу. Одна из них, 59-летняя женщина, позже скончалась в медучреждении. Вторая, 39-летняя пассажирка, находится на лечении, - рассказали «Комсомольской правде» в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что водители иномарок не получили травм.

Напомним, 10 января из-за выезда на встречную полосу произошла авария в Ленинск-Кузнецком районе. Ее итог был еще более печальным – погибли два человека.