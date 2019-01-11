В Киселевске начали строить новый детский сад

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-11T13:32:20+03:00

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В Киселевске начали строительство нового детского сада рядом со школой №12. Проект дошкольного учреждения успешно прошел государственную экспертизу.

Как рассказали в администрации Кемеровской области, новый детский сад рассчитан на 209 мест, 102 из которых для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Здание будет соответствовать всем современным стандартам. В нем предполагается строительство бассейна.

К настоящему времени рабочие подготовили площадку под строительство и подъездные пути, выкопан котлован. Сейчас строители забивают свои и монтируют фундамент. Ожидается, что детский сад будет готов в 2019 году.

Отметим, что в рамках подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» в 2019 году в области планируют построить девять детских садов.