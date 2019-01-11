Житель Юрги избил падчерицу-подростка из-за невымытой посуды

СЕГОДНЯ 14:03 2019-01-11T14:03:54+03:00

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В Юрге 35-летний мужчина избил падчерицу за отказ помыть посуду. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, юргинец был дома вместе с 16-летней падчерицей. Он попросил подростка вымыть посуду, но она отказалась, заявив, что мужчина не может ей указывать, так как не родной отец. На этой почве они поругались – в ходе конфликта отчим ударил девушку кулаком по лицу, а затем повалил на пол и несколько раз пнул в живот. Вечером девушке стало плохо, мужчина отвез ее в больницу, где врачи диагностировали у нее повреждения кишечника и госпитализировали, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

О криминальной травме врачи сообщили в полицию, которая задержала мужчину. В отношении него было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием. Сейчас дело передано в суд.