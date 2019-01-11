Маршрутка протащила девочку: В Кузбассе Следком начал проверку

СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-11T14:47:03+03:00

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Следственный комитет допросил водителя новокузнецкой маршрутки, который протащил девятилетнюю девочку, зажав ногу в дверях. Правоохранители проводят проверку.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Новокузнецке водитель ПАЗа не увидел девочку, которая садилась в автобус, закрыл дверь и поехал. Ребенка с зажатой в двери ногой протащило по дороге. После того, как пассажиры обратили внимание водителя, он остановился и открыл дверь, а после уехал. Инспекторы ГИБДД привлекли мужчину к ответственности за оставление места ДТП.

Следователи Следственного комитета начали по данному факту доследственную проверку. Правоохранители установили личность водителя и предприниматели, которые владеет ПАЗом. Также следователи установили личность девятилетней девочки, которая получила ушиб мягких тканей ноги.

– В рамках проверки будет изучена должностная инструкция водителя, установлено, нарушены ли им правила перевозки пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – отметили в Следственном комитете.