Из Новокузнецка в Новосибирск можно будет добраться на самолете
Регулярные рейсы начнутся с 3 июня
Из Новокузнецка в Новосибирск можно будет добраться на самолете. Фото: Юрий Лобачев.
Изменить размер текста:
Совсем скоро добраться из Новокузнецка в Новосибирск и обратно можно будет на самолете. Уже в июне стартуют регулярные рейсы между городами.
Как рассказали в справочной аэропорта имени Волынова, авиарейсы будет осуществлять авиакомпания S7 Airlines. Первый перелет состоится 3 июня. Сейчас уже можно приобрести билеты – их стоимость начинается от 2220 рублей.
Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Из Новосибирска самолет будет вылетать в 08:50, время прибытия – 10:00. Из Новокузнецка вылет назначен на 10:45, а время прибытия в Новосибирск – 11:50.