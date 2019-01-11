2019-01-11T16:10:52+03:00
Общество

Из Новокузнецка в Новосибирск можно будет добраться на самолете

Регулярные рейсы начнутся с 3 июня
Екатерина РОМАНОВА
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Из Новокузнецка в Новосибирск можно будет добраться на самолете. Фото: Юрий Лобачев.Из Новокузнецка в Новосибирск можно будет добраться на самолете. Фото: Юрий Лобачев.
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Совсем скоро добраться из Новокузнецка в Новосибирск и обратно можно будет на самолете. Уже в июне стартуют регулярные рейсы между городами.

Как рассказали в справочной аэропорта имени Волынова, авиарейсы будет осуществлять авиакомпания S7 Airlines. Первый перелет состоится 3 июня. Сейчас уже можно приобрести билеты – их стоимость начинается от 2220 рублей.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Из Новосибирска самолет будет вылетать в 08:50, время прибытия – 10:00. Из Новокузнецка вылет назначен на 10:45, а время прибытия в Новосибирск – 11:50.

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