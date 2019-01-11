2019-01-11T17:13:00+03:00
Общество

В Юрге бойцы Росгвардии спасли человека

Молодому человеку стало плохо на улице
Екатерина РОМАНОВА
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В Юрге бойцы Росгвардии помогли молодому человеку, который нуждался в срочной медицинской помощи. Благодаря им жизни мужчины ничего не угрожает.

Экипаж вневедомственной охраны патрулировал улицы города Юрги. Прапорщик Александр Перфильев и старший сержант Егор Астахов находились в районе улицы Кирова, когда обратили внимание на женщину и мужчину. Молодой мужчина едва держался на норах, а женщина не давала ему упасть. Эта пара явно нуждалась в помощи, и бойцы Росгвардии поспешили к ним, чтобы выяснить, что случилось.

Оказалось, что женщина со своим 25-летним приятелем приехали в магазин. Когда они выходили из торгового центра, мужчине стало плохо, он тяжело дышал и не мог говорить. Гвардейцы вызвали скорую помощь, и молодого человека с подозрением на сердечный приступ доставили в больницу. Юргинцу была своевременно оказана медицинская помощь, теперь его жизни ничего не угрожает.

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