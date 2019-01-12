2019-01-12T03:56:43+03:00
Экономика

Железные дороги будут перевозить больше кузбасского угля

Угольщики увеличат отгрузку до 390 миллионов тонн
Кирилл ЧАЩИН
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РЖД увеличит количество вагонов, которые смогут перевозить угольРЖД увеличит количество вагонов, которые смогут перевозить угольФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Российские железные дороги будут перевозить больше угля из Кузбасса. В 2019 году начнет работать программа увеличения пропускной способности железных дорог, что позволит увеличить экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона пройдет модернизация БАМа и Транссиба. Планируется, что погрузка российского угля в 2020 году достигнет 125 миллионов тонн, в 2025 – 195 миллионов тонн. Вместе с развитием железных дорог будет развиваться и портовая инфраструктуры.

По словам замгубернатора Андрея Панова, вместе с увеличением пропускной способности железных дорог актуализируется реализация программы развития угольной промышленности. В 2019 года угледобывающие компании Кузбасса начнут увеличивать отгрузку. В 2025 году она должна вырасти до 394 миллионов тонн.

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