2019-01-12T04:48:28+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса избил до смерти знакомого за 1000 рублей

Мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы
Кирилл ЧАЩИН
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Мужчина с другом избил должника лопатой и ногамиМужчина с другом избил должника лопатой и ногами
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В Новокузнецке мужчина вместе с невменяемым другом избил до смерти знакомого. Тот отказался отдавать 1000 рублей долга.

В июле прошлого года 34-летний житель Новокузнецка вместе с другом пришел за долгом к 51-летнему знакомому. Оба мужчины были пьяны и потребовали отдать деньги – около тысячи рублей. Должник ответил, что денег у него нет и ничего отдавать он не будет. После этого друзья избили должника руками, ногами и лопатой. Избитый мужчина потерял сознание. Его сожительница вызвала полицейских и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в больнице.

В отношении нападавший было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». 31-летний фигурант был признан невменяемым. Его приговорили к принудительному лечению. 34-летний мужчина получил семь лет колонии строгого режима.

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