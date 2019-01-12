В Новокузнецке пекарь украл формы для выпечки и столы

СЕГОДНЯ 05:11 2019-01-12T05:23:11+03:00

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В Новокузнецке пекарь украл столы и формы для выпечки у бывшего работодателя. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию обратился 36-летний мужчина. Он недавно закрыл пекарню, а все оборудование оставил на складе. Однако накануне ему позвонили знакомые и сообщили, что склад открыть. Бывший владелец пекарни обнаружил, что со склада пропали семь железных столов и 200 форм для выпечки на сумму 240 тысяч рублей.

Стражи порядка нашли и задержали подозреваемого, которым оказался бывший сотрудник пекарни. Мужчина отвез украденные оборудование и сдал в пункт приема металла за 15 тысяч рублей.

В отношении пекаря возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит пять лет тюрьмы.