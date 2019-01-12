Кузбассовец переоделся в вещи друга и попал в тюрьму

СЕГОДНЯ 06:06 2019-01-12T06:13:45+03:00

Два года колонии получил кузбассовец за то, что украл вещи у друга

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В Березовском местный житель попал в колонию за то, что переоделся в вещи друга. Он помогал знакомому по хозяйству, а потом ограбил его.

В полицию обратился горожанин, который рассказал, что из его дома были украдены вещи. Полицейские установили, что мужчина вместе со знакомым перекидывал уголь. После сделанной работы друзья решили выпить за встречу, а когда хозяин дома уснул, обвиняемый переоделся в его новые вещи и скрылся, прихватив с собой сотовый телефон знакомого.

Вскоре полицейские задержали 36-летнего подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд признал березовчанина виновным и назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима.