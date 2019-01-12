2019-01-12T07:05:34+03:00
Общество

В Кузбассе ищут пропавшего в первый день нового года мужчину

Александр Поздняков ушел из дома в неизвестном направлении
Екатерина БОРМОТОВА
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Особая примета пропавшего - шрам на правом запястье Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"Особая примета пропавшего - шрам на правом запястье Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Кемеровской области ищут пропавшего в первый день нового года мужчину. Александр Поздняков ушел из дома и не вернулся.

28-летний житель города Полысаево пропал 1 января. Александр Поздняков вышел из дома в неизвестном направлении и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Информацию о пропавшем разместили на своей странице волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, телосложение крупное, волосы светло-русые, глаза серые. Имеет особую примету – шрам на правом запястье.

В день пропажи был одет в синий спортивный костюм, черные ботинки и черную шапку. Тех, кто видел Александра Позднякова после 1 января, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

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