В Кузбассе ищут пропавшего в первый день нового года мужчину

СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-12T07:05:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области ищут пропавшего в первый день нового года мужчину. Александр Поздняков ушел из дома и не вернулся.

28-летний житель города Полысаево пропал 1 января. Александр Поздняков вышел из дома в неизвестном направлении и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Информацию о пропавшем разместили на своей странице волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, телосложение крупное, волосы светло-русые, глаза серые. Имеет особую примету – шрам на правом запястье.

В день пропажи был одет в синий спортивный костюм, черные ботинки и черную шапку. Тех, кто видел Александра Позднякова после 1 января, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.