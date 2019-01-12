Два солнца взошли в небе над Шерегешем

СЕГОДНЯ 07:33 2019-01-12T07:33:17+03:00

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Необычное природное явление наблюдали жители и гости поселка Шерегеш. В небе они заметили сразу два солнца.

Гало над Шерегешем можно было увидеть в пятницу, 11 января. Туристы запечатлели красивое природное явление на фото и видео и поделились кадрами в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/685943" frameborder="0"></iframe> Гало в Шерегеше.Автор: wooo187 / Instagram

Как рассказали «Комсомольской правде» в Кемеровском гидрометцентре, в Шерегеше туристы наблюдали стандартное гало. Суть явления в том, что над солнцем появляется ореол и создается ощущение, что в небе не одно солнце, а целых два. При этом гало несколько схоже с летней радугой, только в отличие от последней состоит не из капель воды, а из кристаллов льда. Чаще всего гало выступает предвестником сильных морозов.

Напомним, в начале декабря два солнца в небе наблюдали кемеровчане.