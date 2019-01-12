2019-01-12T08:24:26+03:00
Происшествия

Житель Кемерова обворовал пожилых родителей ради наркотиков

Мужчина похитил более 33 тысяч рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове 34-летний местный житель обворовал родителей, чтобы купить наркотики. Мужчина похитил более 33 тысяч рублей.

В полицию обратился 60-летний житель Кемерова. Он сообщил, что с его банковской карты, которую похитили накануне, списали более 25 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого – им оказался ранее судимый пасынок заявителя. Как выяснилось, накануне молодой мужчина поругался с родителем и похитил его банковскую карту, а позже снял с нее все средства. Также полицейские установили, что рецидивист причастен к краже денег с банковской карты матери. В общей сложности он похитил у родителей более 33 тысяч рублей, которые потратил на наркотики, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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