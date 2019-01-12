2019-01-12T09:26:48+03:00
Общество

Кузбассовцы не захотели помогать попавшему в беду водителю

Автомобилист заглох на трассе, но все машины проезжали мимо, несмотря на просьбу остановиться
Екатерина БОРМОТОВА
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Водителю помогли сотрудники Госавтоинспекции Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВодителю помогли сотрудники Госавтоинспекции Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Посреди трассы в Кемеровском районе заглох автомобиль с пассажирами. Водитель долгое время пытался остановить проезжающие машины, чтобы «прикурить» двигатель, но усилия оказались тщетными.

Происшествие произошло на 319 километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель Nissan Terrano и два его пассажира направлялись из областного центра в Чебулинский район, но по пути иномарка заглохла. Видя стоящую на обочине иномарку, проезжающие автолюбители проявили равнодушие – ни одна машина не остановилась, хотя водитель долгое время подавал сигналы о помощи.

В итоге попавшего в беду автомобилиста выручили сотрудники ГИБДД. Они помогли водителю подзарядить аккумулятор внедорожника. И уже через несколько минут мужчина смог продолжить путь.

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