Кузбассовцы не захотели помогать попавшему в беду водителю

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-12T09:26:48+03:00

Автомобилист заглох на трассе, но все машины проезжали мимо, несмотря на просьбу остановиться

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Посреди трассы в Кемеровском районе заглох автомобиль с пассажирами. Водитель долгое время пытался остановить проезжающие машины, чтобы «прикурить» двигатель, но усилия оказались тщетными.

Происшествие произошло на 319 километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель Nissan Terrano и два его пассажира направлялись из областного центра в Чебулинский район, но по пути иномарка заглохла. Видя стоящую на обочине иномарку, проезжающие автолюбители проявили равнодушие – ни одна машина не остановилась, хотя водитель долгое время подавал сигналы о помощи.

В итоге попавшего в беду автомобилиста выручили сотрудники ГИБДД. Они помогли водителю подзарядить аккумулятор внедорожника. И уже через несколько минут мужчина смог продолжить путь.